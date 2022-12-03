Что будет с Лукашенко после смерти Макея: прогнозы эксперта

Загадочная смерть министра иностранных дел Владимира Макея – как говорит одна из версий – сигнал самому Александру Лукашенко.

Об этом сказал военный эксперт Михаил Самусь.

"После того, как был убит, я в этом уверен, министр иностранных дел Беларуси Макей, который был доверенным лицом Александра Лукашенко и полковником российского ГРУ. Интересное лицо, которое было коммуникатором и с Западом, и с Китаем, и с Россией. Был очень важным для Лукашенко именно для маневрирования. После уничтожения Макея, я думаю, что Лукашенко был сигнал — любые его попытки и маневры избежать участия в войне с Украиной будет наказание такое же, как Макею, потому что Беларусь уже давно является оккупированной страной. По процедуре, если Лукашенко будет уничтожен, к власти придет спикер Верхней палаты парламента Беларуси — абсолютно подконтрольная женщина, которая будет выполнять все команды Кремля. Кроме того, она еще имеет право по закону ввести военное положение в республике. Идеальная ситуация для того, чтобы привлечь белорусские вооруженные силы к атаке против Украины. Сейчас не существует еще группировки, готовой к началу операции против Украины. Единственное, что отмечается — происходит подготовка инфраструктуры для такой группировки", — сказал он.

Напомним, в Беларуси 29 ноября был похоронен министр иностранных дел Владимир Макей. Внезапная смерть 64-летнего главы МИД, которого считали самым влиятельным политиком после самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, стала неожиданностью для всех. Официальной причиной смерти назвали инфаркт, однако ряд экспертов выдвинули версии об отравлении.

Макей работал на высоких должностях в белорусских властях более 20 лет. Он был помощником Лукашенко, затем руководителем его администрации, а с 2012 года возглавлял МИД.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал на канале "Freeдом", что Лукашенко потерял "друга, верного пса", человека, "который выводил его на Запад и отбеливал все преступления". Найти замену Макею Лукашенко будет очень сложно.

"Заменить Макея действительно никем, потому что это не о должности, это о человеке. А если ты тиран, диктатор, окруженный толстыми стенами, никому не доверяешь, то каждый такой человек, их очень мало, который тебе лоялен, они очень ценны", — сказал Вячорко.

Российский оппозиционер Марк Фейгин указал на странные обстоятельства смерти Владимира Макея — "это как на войне умереть от насморка".

"Вероятно, он был определенным коммуникатором, который действительно озвучивал интересный сценарий для Лукашенко под условиями Запада по неучастию в операции с севера по Украине. Могло ли такое быть? Я этого не исключаю. Значит ли, что Москва была заинтересована в устранении такой доверенного лица Лукашенко, чтобы он просто исчез? Знаете, мы всякое видели, ничему не удивимся", — сказал он.

Аналитики Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI) пришли к выводу, что Россия планирует ликвидировать Александра Лукашенко, чтобы получить контроль над армией Беларуси и воспользоваться ею в войне с Украиной. Отмечается, что Кремль уже якобы принял соответствующее решение.

Маневрамы в Беларуси Кремль готовит ловушку для ВСУ, будет ли Лукашенко воевать - Сергей Пелеса

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