День, которому больше подошел бы статус буднего: энергия, которая в такое время переполняет человека, дает возможность сдвинуть горы.

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно свернуть горы

Точный гороскоп на сегодня 3 декабря 2022 года. Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на субботу

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День, которому больше подошел бы статус буднего: энергия, которая в такое время переполняет человека, дает возможность сдвинуть горы.

Но уж коль скоро он выпал на выходной, необходимо использовать моральные и физические силы для полноценного отдыха – он позволит подготовиться к новой рабочей неделе на все сто процентов. Ну а поскольку нынешние лунные сутки имеют непосредственное отношение к семье и роду, желательно провести их с родными и близкими вам людьми.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 декабря для Овнов

Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, позволит не только переделать массу домашних дел, но и заняться спортом – причем максимально активными его видами: сил сегодня хватит на все.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 декабря для Тельцов

Звезды рекомендуют вам вспомнить о человеке, которого вы, находясь под влиянием плохого расположения духа, обидели, и найти способ с ним помириться – например, признав свою ошибку и извинившись.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 декабря для Близнецов

Обустраиваться в новом доме всегда непросто, но уж коль скоро вы решили сменить место жительства, найдите способ облегчить себе эту задачу – например, попробуйте найти удовольствие в делах, которые вас утомляют.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 декабря для Раков

На сюрприз, который сделает вам сегодня любимый человек или ребенок, необходимо отреагировать с максимальной радостью, даже если на самом деле вы мечтали о чем-то другом – не стоит их обижать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 декабря для Львов

День благоприятен для вылазок на природу: если позволит погода, желательно выехать за город, ну а в случае дождя или снега – хотя бы прогуляться в ближайшем парке: вы почувствуете невероятный прилив сил.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 декабря для Дев

Постарайтесь хотя бы на выходных забыть о решении профессиональных задач и заняться тем, что приносит вам удовольствие – например, своим хобби: хорошее настроение будет вам обеспечено.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 декабря для Весов

Кто бы ни обратился к вам за советом, не отказывайте ему в этой малости: дело в том, что сегодня вы можете порекомендовать что-нибудь по-настоящему дельное, за что вас впоследствии будут благодарить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 декабря для Скорпионов

Тем, кто давно мечтал сменить место жительства, можно – и нужно – рассматривать вероятные варианты: конечно, оформить сделку вы сегодня, скорее всего, не сможете, но определиться с выбором – вполне.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 декабря для Стрельцов

Уделите внимание своему дому, занявшись делами, которые вы долгое время откладывали на потом: переберите хранящиеся в шкафах и на антресолях вещи, выбросьте или отдайте то, что вам не нужно – день пройдет незаметно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 декабря для Козерогов

Для добрых дел подходит любое время, но сегодня они обещают быть максимально эффективными, особенно если вы окажете помощь посторонним, которые не смогут ничем вас отблагодарить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 декабря для Водолеев

Можно – и нужно – планировать любые дела, связанные с ремонтом и строительством – например, определяться с проектом, составлять смету, выбирать материалы и договариваться со специалистами.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 декабря для Рыб

Подумайте о том, чем вы можете порадовать своих домашних: может показаться, что одного вашего присутствия дома, где вы – в силу занятости – в последнее время бываете редко, вполне достаточно, но это не так.

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