День, которому больше подошел бы статус буднего: энергия, которая в такое время переполняет человека, дает возможность сдвинуть горы.
Гороскоп на 3 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно свернуть горы
Точный гороскоп на сегодня 3 декабря 2022 года. Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на субботу
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День, которому больше подошел бы статус буднего: энергия, которая в такое время переполняет человека, дает возможность сдвинуть горы.
Но уж коль скоро он выпал на выходной, необходимо использовать моральные и физические силы для полноценного отдыха – он позволит подготовиться к новой рабочей неделе на все сто процентов. Ну а поскольку нынешние лунные сутки имеют непосредственное отношение к семье и роду, желательно провести их с родными и близкими вам людьми.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 3 декабря для Овнов
Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, позволит не только переделать массу домашних дел, но и заняться спортом – причем максимально активными его видами: сил сегодня хватит на все.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 3 декабря для Тельцов
Звезды рекомендуют вам вспомнить о человеке, которого вы, находясь под влиянием плохого расположения духа, обидели, и найти способ с ним помириться – например, признав свою ошибку и извинившись.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 3 декабря для Близнецов
Обустраиваться в новом доме всегда непросто, но уж коль скоро вы решили сменить место жительства, найдите способ облегчить себе эту задачу – например, попробуйте найти удовольствие в делах, которые вас утомляют.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 3 декабря для Раков
На сюрприз, который сделает вам сегодня любимый человек или ребенок, необходимо отреагировать с максимальной радостью, даже если на самом деле вы мечтали о чем-то другом – не стоит их обижать.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 3 декабря для Львов
День благоприятен для вылазок на природу: если позволит погода, желательно выехать за город, ну а в случае дождя или снега – хотя бы прогуляться в ближайшем парке: вы почувствуете невероятный прилив сил.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 3 декабря для Дев
Постарайтесь хотя бы на выходных забыть о решении профессиональных задач и заняться тем, что приносит вам удовольствие – например, своим хобби: хорошее настроение будет вам обеспечено.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 3 декабря для Весов
Кто бы ни обратился к вам за советом, не отказывайте ему в этой малости: дело в том, что сегодня вы можете порекомендовать что-нибудь по-настоящему дельное, за что вас впоследствии будут благодарить.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 3 декабря для Скорпионов
Тем, кто давно мечтал сменить место жительства, можно – и нужно – рассматривать вероятные варианты: конечно, оформить сделку вы сегодня, скорее всего, не сможете, но определиться с выбором – вполне.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 3 декабря для Стрельцов
Уделите внимание своему дому, занявшись делами, которые вы долгое время откладывали на потом: переберите хранящиеся в шкафах и на антресолях вещи, выбросьте или отдайте то, что вам не нужно – день пройдет незаметно.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 3 декабря для Козерогов
Для добрых дел подходит любое время, но сегодня они обещают быть максимально эффективными, особенно если вы окажете помощь посторонним, которые не смогут ничем вас отблагодарить.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 3 декабря для Водолеев
Можно – и нужно – планировать любые дела, связанные с ремонтом и строительством – например, определяться с проектом, составлять смету, выбирать материалы и договариваться со специалистами.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 3 декабря для Рыб
Подумайте о том, чем вы можете порадовать своих домашних: может показаться, что одного вашего присутствия дома, где вы – в силу занятости – в последнее время бываете редко, вполне достаточно, но это не так.
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