В Херсонской области ОВА объявила эвакуацию с левого берега Днепра: где и когда

Херсонская областная военная администрация сообщает, что с 3 декабря (суббота) до 5 декабря (понедельник) будут проходить гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию Херсонщины.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"3-5 декабря снимается запрет пересечения реки Днепр на участке Речной вокзал в светлое время суток. Это делается для того, чтобы люди, находящиеся на дачах на левом берегу Днепра, могли эвакуироваться в Херсон. Эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на этом территории. Поэтому в указанный период будет снят запрет выхода на воду, но только в светлое время суток", — говорится в сообщении.

Речные переходы будут разрешены на участке Речной вокзал. На других участках реки разрешения на переправу в эти даты не будет.

"В случае возникновения потребности в дополнительном времени для прибытия на деоккупированную территорию, просим граждан причаливать только на Речном вокзале, как единственном разрешенном месте. Во время эвакуации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины", — подчеркнул Янушевич.

Ситуация в Херсонской области

Оккупанты 19 октября объявили об эвакуации жителей Херсонской области на левый берег Днепра. Позже, 28 октября, они сообщили, что вывоз людей завершен.

Вооруженные силы Украины вернули Херсон под контроль Украины 11 ноября.

Полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула отметил, что оккупанты готовятся к сдаче территорий на левом берегу Херсонской области – из-за плохой логистики захватчикам трудно удерживать левобережье Херсонщины.

Военный эксперт Алексей Мельник наоборот считает, что россияне не будут убегать с левого берега Днепра настолько стремительно, как это было на правобережье. По его словам, группировка российских войск на левом берегу Херсонской области будет оставаться на своих позициях до тех пор, пока будет иметь возможность их удерживать.

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