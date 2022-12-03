Херсон снова остался без света: что произошло

В Херсоне повреждены электросети.

Об этом в сообщении в Telegram-канале написал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Город снова остался без света.

«Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев», — говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона

Напомним, что ранее в Херсоне раздались взрывы. Город оказался под артиллерийским обстрелом с левого берега.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, как, несмотря на постоянные обстрелы РФ, Херсон возвращается к нормальной жизни. По его словам, всего за несколько дней на этой неделе было изъято более 200 взрывоопасных предметов.

Тем временем эксперты считают, что, то, что россияне будут обстреливать Херсон, было ожидаемым. Оттеснение артиллерии оккупантов с левого берега Днепра поможет минимизировать обстрелы освобожденного Херсона.

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