Что поможет уменьшить обстрелы Херсона: эксперт рассказал

То, что россияне будут обстреливать Херсон, было ожидаемым, говорит эксперт.

Оттеснение артиллерии кафиров с левого берега Днепра поможет минимизировать обстрелы освобожденного Херсона.

Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"То, что враг будет обстреливать Херсон, мы прогнозировали и ожидали. Сейчас мы понимаем, что оттеснение артиллерии (оккупантов - Ред.) с левого берега Днепра, от Олешек, Новой Каховки, которое осуществляют за счет нашей артиллерии, со временем минимизирует обстрелы Херсона. Надо активнее проводить артиллерийскую работу на этих участках", – сказал эксперт.

Также он отметил, что то количество артиллерии, которое сегодня передали Украине, значительное, но недостаточное для нужд ВСУ. Поэтому заявления Запада о предоставлении Украине больше артиллерии актуальны.

Обстрел Херсона

11 ноября ВСУ освободили Херсон от российских оккупантов. Обустроив новые позиции на левом берегу Днепра, захватчики начали обстреливать Херсон ежедневно.

23 ноября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что российские оккупанты усиливают обстрелы деоккупированного города. На тот момент от этих обстрелов в Херсоне уже были жертвы среди гражданского населения, в том числе и погибшие и раненые дети. Атаки РФ на освобожденный город не прекращаются.

Учитывая ситуацию, украинские военные и власть настойчиво не рекомендуют тем, кто успел выехать из Херсона к оккупации, спешить возвращаться домой, а тем, кто остается в городе — эвакуироваться в более безопасные регионы.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров публично подтвердил, что захватчики бомбят Херсон после его деоккупации 11 ноября.

Читайте также: