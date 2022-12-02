Що допоможе зменшити обстріли Херсона: експерт розповів

Те, що росіяни обстрілюватимуть Херсон, було очікуваним, каже експерт.

Відтіснення артилерії окупантів з лівого берега Дніпра допоможе мінімізувати обстріли звільненого Херсона.

Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері "Еспресо".

"Те, що ворог обстрілюватиме Херсон, ми прогнозували й очікували. Зараз ми розуміємо, що відтіснення артилерії (окупантів – Ред.) з лівого берега Дніпра, від Олешок, Нової Каховки, яке здійснюють за рахунок нашої артилерії, із часом мінімізує обстріли Херсона. Треба активніше проводити артилерійську роботу на цих ділянках", - сказав експерт.

Також він зазначив, що та кількість артилерії, яку сьогодні передали Україні, є значна, але недостатня для потреб ЗСУ. Тому заяви Заходу про надання Україні більше артилерії є актуальними.

Обстріл Херсона

11 листопада ЗСУ звільнили Херсон від російських окупантів. Облаштувавши нові позиції на лівому березі Дніпра загарбники почали обстрілювати Херсон чи не щодня.

23 листопада очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що російські окупанти посилюють обстріли деокупованого міста. На той момент від цих обстрілів у Херсоні були вже жертви серед цивільного населення, зокрема і загиблі та поранені діти. Атаки РФ на звільнене місто не припиняються.

З огляду на ситуацію українські військові та влада наполегливо не рекомендують тим, хто встиг виїхати з Херсона до окупації, поспішати повертатися до домівок, а тим, хто залишається в місті - евакуюватися до безпечніших регіонів.

Тим часом голова МЗС Росії Сергій Лавров публічно підтвердив, що загарбники бомблять Херсон після його деокупації 11 листопада.

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