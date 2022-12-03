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В Белом доме прокомментировали "открытость" Путина к переговорам

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Белом доме прокомментировали "открытость" Путина к переговорам

Фото: Associated Press

Действия России не свидетельствуют о готовности окончить войну и вывести свои войска из Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал несерьезным заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова об "открытости" Путина к переговорам.

Его заявление на брифинге в пятницу, 2 декабря, цитирует USA Today.

“Я бы косился на все, что выходит из Кремля, когда речь идет о подобных заявлениях. Мистер Путин не показал никаких признаков того, что готов сесть, поговорить и прекратить эту войну”, — сказал Кирби.

По его словам, наиболее заметным действием, которым Путин может продемонстрировать, что он говорит серьезно, это вывести свои войска, прекратить обстрел украинской инфраструктуры и прекратить запускать беспилотники по гражданским целям.

“Действия говорят громче, чем слова. А их действия передают мрачную решительность россиян продолжать убивать украинцев”, — резюмировал Кирби.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "спецоперация" в Украине будет продолжаться, но Кремль открыт для переговоров с США.

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Дата публикации
Просмотры
813
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