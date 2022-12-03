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У Білому домі прокоментували “відкритість” Путіна до переговорів

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Білому домі прокоментували “відкритість” Путіна до переговорів

Фото: Associated Press

Дії Росії не свідчать про готовність закінчити війну і вивести свої війська з України.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі назвав несерйозною заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про “відкритість” Путіна до переговорів.

Його заяву на брифінгу в п’ятницю, 2 грудня, цитує USA Today.

“Я б скоса дивився на все, що виходить із Кремля, коли йдеться про подібні заяви. Містер Путін не показав жодних ознак того, що він готовий сісти, поговорити і припинити цю війну”, - сказав Кірбі.

За його словами, найбільш помітна дія, якою Путін може продемонструвати, що він говорить серйозно, це вивести свої війська, припинити обстріл української інфраструктури та припинити запускати безпілотники по цивільних цілях.

“Дії говорять голосніше, ніж слова. А їхні дії передають похмуру рішучість росіян продовжувати вбивати українців”, - резюмував Кірбі.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "спецоперація" в Україні триватиме, але Кремль відкритий для переговорів із США.

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Дата публікації
Перегляди
385
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