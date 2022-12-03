Херсон знову залишився без світла: що сталося

У Херсоні пошкоджені електромережі.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі написав очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Місто знову залишилося без світла.

«Ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електроживлення у домівки херсонців», - йдеться у повідомленні.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, що раніше у Херсоні пролунали вибухи. Місто опинилося під артилерійським обстрілом з лівого берега.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив про те, як, попри постійні обстріли РФ, Херсон повертається до нормального життя. За його словами, лише за кілька днів цього тижня було вилучено понад 200 вибухонебезпечних предметів.

Тим часом експерти вважають, що те, що росіяни обстрілюватимуть Херсон, було очікуваним. Відтіснення артилерії окупантів з лівого берега Дніпра допоможе мінімізувати обстріли звільненого Херсона.

Читайте також:

Потяг із важкохворими та літніми херсонцями приїхав до Львова