Нова хвиля мобілізації в Росії: експерт оцінив наслідки і загрозу для України

Кремль новою хвилею мобілізації в Росії сподівається переломити перебіг війни з Україною на свою користь. Друга хвиля мобілізації може бути більша за першу, коли до армії РФ, за офіційними даними, призвали 300 тис. осіб. Проте від "мобіків" окупантам сьогодні проблем більше, ніж користі.

Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

За його словами, Путін зацікавлений у тому, щоб "вирішити українське питання набагато раніше, ніж, наприклад, за півроку до президентських виборів-2024, бо буде вже зовсім не та ситуація, яку він хотів би мати".

"Але ця хвиля мобілізації ніяк не відобразилася в позитивному сенсі на можливостях російської армії. Регулярна професійна російська армія знищена, офіцерів вони не можуть просто набрати на вулицях, молодших командирів, сержантів і просто спеціалістів, які можуть керувати сучасною складною зброєю, вони теж не можуть швидко підготувати. За ці два місяці вони набрали м'яса, яке зараз утилізують на деяких напрямках, наприклад, біля Бахмута. Але насправді говорити, що щось змінилося на позитивне, не можна", - розповів Самусь.

Також читайте Путін має два виходи у війні з Україною: експерт розкрив подробиці

Як зазначив експерт, "логічно припустити, що буде ще більша хвиля мобілізації":

"Зараз вони виграють трошки часу ракетними ударами. Вони стримують можливості України, намагаються створити гуманітарну катастрофу в Україні, переключити увагу саме на ці аспекти, а на полі бою начебто буде пауза. Я думаю, що без чергової хвилі мобілізації російська армія не може досягти жодних успіхів. Більше того - навесні можуть бути катастрофічні процеси, які примусять Росію відходити і втікати з усіх окупованих територій, зокрема з Криму".

За його словами, "мобілізація буде, це буде, можливо, останній шанс" для Кремля.

"Ця мобілізація може мати два варіанти: або почнуться бунти серед мобілізованих, і вони все ж таки знесуть ці спроби створення диктаторського режиму, або ж ці мобілізовані стануть рушійною силою диктатури. Їх можуть повернути додому, надати їм потужну матеріальну підтримку і зробити нових "опричників", які будуть по регіонах їздити і встановлювати новий порядок", - сказав Самусь.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти у перших місяцях 2023 року планують провести нову мобілізацію, щоб поповнити поточні втрати на фронті.

"У першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів Російської Федерації. Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Аналітики зі США прогнозують, що ще одну хвилю мобілізації в Росії оголосять у грудні.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, там можуть мобілізувати до 2 млн осіб і навіть запровадити воєнний стан. Експерт вважає, що це було б проблемою для українських захисників, проте некритичною.

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк розповів, що російська армія здатна перемагати лише "гарматним м'ясом", оскільки мобілізовані росіяни в середньому живуть одну атаку, а командири — дві атаки.

Читайте також: