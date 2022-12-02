Путін має два виходи у війні з Україною: експерт розкрив подробиці

Президент Росії Володимир Путін обирає між двома варіантами - надовго затягнути війну в Україні, або примусити Київ до переговорів на своїх умовах.

Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН, коментуючи ракетні удари по українській інфраструктурі.

"Головне завдання цих масованих ракетних ударів - створення гуманітарної катастрофи в Україні, коли знову будуть масовані міграційні потоки до Європи і таким чином буде тиск уже власне на Європу. Путін щиро вірить, що європейці і західні наші партнери можуть натиснути на українське керівництво і все ж таки примусити до переговорів", - зазначив він.

Як наголосив Самусь, головною метою Путіна є примушення України до переговорів.

"У нього є два виходи - або безкінечно тягнути цю війну, яка для нього перетворюється на катастрофу все більше і більше, або все ж таки примусити Україну до переговорів", - пояснив він.

За словами експерта, третій варіант - коли війна припиняється на умовах України - означає фактичний крах самого Путіна.

"Це кінець його не тільки політичного, але й фізичного життя, бо в московській традиції попередні лідери саме так відходять і поступаються місцем наступним. Саме через вбивство, як правило", - заявив Самусь.

Нагадаємо, в ЗСУ попередили про дуже високу ймовірність нового ракетного удару Росії. Українцям порадили підготуватися, адже наслідки масованого удару можуть бути довготривалими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна завершиться у двох випадках – коли Україна здобуде перемогу, або коли Росія сама визнає поразку.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що війна може закінчитися зі звільненням ЗСУ якогось великого міста, після чого РФ буде змушена піти з решти окупованих територій.

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