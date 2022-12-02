Росія підняла в небо три бомбардувальники Ту-95 – Кім

Російська армія близько 13:22 у п'ятницю, 2 грудня, підняла в небо три стратегічних бомбардувальники-ракетоносії Ту-95.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Ось і 3 шт. ту-95 на зліт відправили", - написав він.

Нагадаємо, що речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк попередила про високу ймовірність нового російського ракетного удару. Вона підкреслила, що атака може бути масованою і закликала українців підготуватися.

Читайте також: