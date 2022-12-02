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Россия подняла в небо три бомбардировщика Ту-95 — Ким

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
3003
Время на прочтение
1 мин
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Россия подняла в небо три бомбардировщика Ту-95 — Ким

Фото: Associated Press

Ким предупредил о возможной ракетной атаке.

Российская армия около 13:22 в пятницу, 2 декабря, подняла в небо три стратегических бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Вот и 3 шт ту-95 на взлет отправили", – написал он.

Напомним, что спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк предупредила о высокой вероятности нового российского ракетного удара. Она подчеркнула, что атака может быть массированной и призвала украинцев подготовиться.

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Дата публикации
Просмотры
3003
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