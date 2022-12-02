Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Турецького коментатора замінили посеред матчу ЧС-2022 через несподівану причину

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
255
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Турецького коментатора замінили посеред матчу ЧС-2022 через несподівану причину

Хакан Шюкюр / Фото: Associated Press

Бакирджил пригадав забороненого у Туреччині футболіста.

У Туреччині футбольного коментатора перервали посеред роботи під час матчу 3-го туру чемпіонату світу-2022 між збірними Канади і Марокко.

Як повідомляє Onedio, це сталося через згадку ним колишнього нападника збірної Туреччини Хакана Шюкюра.

Коментатор Альпер Бакирджил нагадав, що Шюкюр є автором найшвидшого голу в історії світової футбольної першості. Це сталося 2002 року в матчі проти Республіки Кореї на 11-й секунді. 

Закінчивши кар'єру професійного футболіста 2008 року, Хакан став політиком і обирався до місцевого парламенту. 2016-го проти нього відкрили провадження за образи на адресу президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.Того ж року було видано ордер на арешт Шюкюра, якого звинуватили в причетності до руху Гюлена, що визнається в країні терористичною організацією й вдавався до спроб державного перевороту в країні. Шакюр втік до США, а на батьківщинні є персоною нон ґрата.

Нагадаємо, що в ефірі одного з катарських телеканалів вирішили висміяти збірну Німеччини, яка сенсаційно залишилася за бортом чемпіонату світу-2022 з футболу після групового раунду Мундіалю.

Читайте також:

Досягнення з гірким присмаком: голкіпер "Баварії" встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Перед матчем ЧС-2022 охоронці роздягли уболівальника догола: подробиці скандалу

В Ірані силовики застрелили чоловіка, який святкував виліт збірної з ЧС-2022: подробиці

Дата публікації
Перегляди
255
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація