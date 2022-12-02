Турецького коментатора замінили посеред матчу ЧС-2022 через несподівану причину

У Туреччині футбольного коментатора перервали посеред роботи під час матчу 3-го туру чемпіонату світу-2022 між збірними Канади і Марокко.

Як повідомляє Onedio, це сталося через згадку ним колишнього нападника збірної Туреччини Хакана Шюкюра.

Коментатор Альпер Бакирджил нагадав, що Шюкюр є автором найшвидшого голу в історії світової футбольної першості. Це сталося 2002 року в матчі проти Республіки Кореї на 11-й секунді.

TRT’de Kanada - Fas maçının spikeri Alper Bakırcıgil, Fas'ın 4. dakikada attığı golden sonra dünya kupalarındaki en erken golün Hakan Şükür'e ait olduğunu hatırlattı. Spiker Bakırcıgil, devre arasında yayından alındı. Maçın ikinci yarısını Cüneyt Kıran anlattı. pic.twitter.com/f6iKbmllOy — Onedio (@onediocom) December 1, 2022

Закінчивши кар'єру професійного футболіста 2008 року, Хакан став політиком і обирався до місцевого парламенту. 2016-го проти нього відкрили провадження за образи на адресу президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.Того ж року було видано ордер на арешт Шюкюра, якого звинуватили в причетності до руху Гюлена, що визнається в країні терористичною організацією й вдавався до спроб державного перевороту в країні. Шакюр втік до США, а на батьківщинні є персоною нон ґрата.

Нагадаємо, що в ефірі одного з катарських телеканалів вирішили висміяти збірну Німеччини, яка сенсаційно залишилася за бортом чемпіонату світу-2022 з футболу після групового раунду Мундіалю.

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