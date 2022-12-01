Сербія – Швейцарія: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Європейські збірні визначатимуть, хто з них гідний продовжити боротьбу в плейоф.

У п'ятницю, 2 грудня, в матчі 3-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Сербії зіграє зі Швейцарією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні 974 в Досі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У перших двох турах серби набрали один бал: програли Бразилії (2:0) і розписали результативну нічию з Камеруном (3:3). Перед заключним туром балканці посідають останню сходинку.

Швейцарці стартували на турнірі з перемоги над Камеруном (1:0), після чого поступилися бразильцям (1:0). Наразі "хрестоносці" з трьома очками йдуть на другому місці в квартеті.

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Де дивитися матч Сербія – Швейцарія

На території України поєдинок у прямому ефірі покаже лише відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Сербія – Швейцарія

У майбутньому поєдинку букмекери приблизно однаково оцінюють шанси обох збірних. На перемогу сербів приймаються ставки коефіцієнтом 2,66. Нічия – 3,40. Тріумф швейцарців – 2,82.

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету зустрінуться Камерун (наразі має один бал) та Бразилія (6 очок), яка вже оформила вихід до плейоф . Цей поєдинок також розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Камерун (наразі має один бал) та Бразилія (6 очок), яка вже . Цей поєдинок також розпочнеться о 21:00 за київським часом. До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

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