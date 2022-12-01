Камерун – Бразилія: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Африканці спробують створити гучну сенсацію проти головного фаворита Мундіалю в Катарі.

У п'ятницю, 2 грудня, в матчі 3-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Камеруну зіграє з Бразилією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У перших двох турах камерунці програли Швейцарії (1:0) та розписали результативну нічию із Сербією (3:3), тож наразі африканська збірна має у своєму активі один бал.

Бразилія ж виграла два матчі поспіль на старті турніру. Команда Тіте завдала поразок сербам (2:0) і швейцарцям (1:0), достроково пробившись до плейоф Мундіалю.

Дивіться також: Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Де дивитися матч Камерун – Бразилія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Також подивитися матч можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.

Щоб скористатися промокодом:

1. Завантажте додаток «Київстар ТБ» або відкрийте у браузері на компʼютері.

2. Зайдіть у додаток та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.

3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.

4. Вам надано доступ до 300+ ТБ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.

Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Дивіться також: Чемпіонат світу з футболу-2022: хто транслюватиме турнір в Україні, де дивитися матчі

Прогнози букмекерів на матч Камерун – Бразилія

Очевидно, що фаворитами майбутнього поєдинку є бразильці. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,43. Нічия – 4,85. Тріумф Камеруну стане неабиякою сенсацією – 8,30.

Раніше повідомлялося, що збірна Бразилії встановила два нових рекорди чемпіонатів світу з футболу.

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету сильнішого з'ясовуватимуть Сербія (наразі має один бал) та Швейцарія (3 очки). Цей поєдинок також розпочнеться о 21:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

Читайте також:

Чемпіонат світу з футболу-2022: хто вже вийшов до плейоф

Франція подала скаргу до ФІФА через скасований гол, який призвів до першої за 8 років поразки на ЧС

"Він був би суперщасливим за мене": Мессі побив рекорд легендарного Марадони на чемпіонатах світу