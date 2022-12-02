Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Євросоюз узгодив стелю цін на російську нафту – NYT

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1138
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Євросоюз узгодив стелю цін на російську нафту – NYT

Фото: Associated Press

Остаточне рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Країни Євросоюзу домовилися 2 грудня про запровадження стелі цін на російську нафту на рівні 60 дол. за барель. 

Про це заявив представник Польщі на переговорах Анджей Садось, повідомляє The New York Times.

Зазначається, що офіційне оголошення про це країнами G7 очікується до 4 грудня, повідомили дипломати та офіційні особи.

За оцінкою видання, це навряд чи різко зменшить доходи Росії від нафти, які є критично важливими для її воєнних дій в Україні.

Також повідомляється, що після 15 січня стеля регулярно переглядатиметься залежно від зміни цін на нафту: вона повинна бути щонайменше на 5% нижчою, ніж поточна вартість не підсанкційної нафти на світових ринках. Остаточне рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Зауважимо, що спершу Єврокомісія рекомендувала встановити стелю ціни на рівні 65 дол. за барель. Проте Польща та країни Балтії наполягали на набагато нижчому рівні – аж до 30 дол. за барель.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Кремль готує указ, який заборонить російським компаніям і будь-яким трейдерам, які купують національну нафту, продавати її будь-кому, хто підтримав запровадження стелі цин на нафту з РФ.

Видання також інформувало, що в умовах антиросійських санкцій світові нафтові трейдери та компанії-власники танкерів створюють величезний "тіньовий флот" для транспортування російської нафти.

Економічна модель України майбутнього – Олег Устенко і Андрій Длігач

Економічна модель України майбутнього – Олег Устенко і Андрій Длігач

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1138
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація