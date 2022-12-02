Євросоюз узгодив стелю цін на російську нафту – NYT

Країни Євросоюзу домовилися 2 грудня про запровадження стелі цін на російську нафту на рівні 60 дол. за барель.

Про це заявив представник Польщі на переговорах Анджей Садось, повідомляє The New York Times.

Зазначається, що офіційне оголошення про це країнами G7 очікується до 4 грудня, повідомили дипломати та офіційні особи.

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За оцінкою видання, це навряд чи різко зменшить доходи Росії від нафти, які є критично важливими для її воєнних дій в Україні.

Також повідомляється, що після 15 січня стеля регулярно переглядатиметься залежно від зміни цін на нафту: вона повинна бути щонайменше на 5% нижчою, ніж поточна вартість не підсанкційної нафти на світових ринках. Остаточне рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Зауважимо, що спершу Єврокомісія рекомендувала встановити стелю ціни на рівні 65 дол. за барель. Проте Польща та країни Балтії наполягали на набагато нижчому рівні – аж до 30 дол. за барель.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Кремль готує указ, який заборонить російським компаніям і будь-яким трейдерам, які купують національну нафту, продавати її будь-кому, хто підтримав запровадження стелі цин на нафту з РФ.

Видання також інформувало, що в умовах антиросійських санкцій світові нафтові трейдери та компанії-власники танкерів створюють величезний "тіньовий флот" для транспортування російської нафти.

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