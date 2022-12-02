Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть – NYT

Страны Евросоюза договорились 2 декабря о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 дол. за баррель.

Об этом заявил представитель Польши на переговорах Анджей Садось, сообщает The New York Times.

Отмечается, что официальное объявление странами G7 ожидается до 4 декабря, сообщили дипломаты и официальные лица.

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По оценке издания, это вряд ли резко уменьшит доходы России от нефти, которые критически важны для ее военных действий в Украине.

Также сообщается, что после 15 января потолок будет регулярно пересматриваться в зависимости от изменения цен на нефть: он должен быть по меньшей мере на 5% ниже, чем текущая стоимость не подсанкционной нефти на мировых рынках. Окончательное решение еще предстоит утвердить Совету ЕС.

Заметим, что раньше Еврокомиссия рекомендовала установить потолок цены на уровне 65 дол. за баррель. Однако Польша и страны Балтии настаивали на гораздо более низком уровне – вплоть до 30 дол. за баррель.

Напомним, по данным Bloomberg, Кремль готовит указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее любому, кто поддержал введение потолка цин на нефть из РФ.

Издание также информировало, что в условиях антироссийских санкций мировые нефтяные трейдеры и компании-владельцы танкеров создают огромный "теневой флот" для транспортировки российской нефти.

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