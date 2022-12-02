Взрыв в Одессе: пострадали 7 человек, детали от полиции

При взрыве в Одессе вечером 2 декабря пострадали семь человек, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По предварительным данным, патрульные остановили авто на улице Прохоровской и во время проверки обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения. После прибытия группы на месте прогремел взрыв.

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В результате взрыва пострадали двое гражданских и пятеро полицейских. Всех их доставили в больницу.

Сейчас на месте инцидента работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Одессе под вечер 2 декабря прогремел взрыв, после которого прохожие видели, как "скорые" забирают людей. Сначала предполагалось, что сдетонировала граната.

Добавим, в Киеве задержали мужчину, который якобы нашел две гранаты с запалами, патроны к огнестрельному оружию и принес их домой.

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