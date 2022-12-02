В Одессе прогремел взрыв: скорая забирает раненых

Очевидцы на месте происшествия говорят, что взорвалась граната.

В Одессе на пересечении улиц Прохоровской и Мясоедовской в 16:30 произошел взрыв.

Об этом сообщает "Суспільне".

Очевидцы на месте происшествия говорят, что взорвалась граната.

Местные видели, как скорая забирала людей.

Источники "Суспільного" в правоохранительных органах сообщили, что среди травмированных есть полицейские с переломом и осколочными ранениями. Два сотрудника в тяжелом состоянии.

Напомним, в Днепре днем 2 декабря раздался взрыв. После этого в городе появилось задымление. Однако оказалось, что это не результат "прилета".

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