В Одесі прогримів вибух: швидка забирає поранених

Очевидці на місці події кажуть, що підірвалася граната.

В Одесі на перетині вулиць Прохорівської та М'ясоїдівської о 16:30 стався вибух.

Про це повідомляє "Суспільне".

Очевидці на місці події кажуть, що підірвалася граната.

Місцеві бачили, як швидка забирала людей.

Джерела "Суспільного" у правоохоронних органах повідомили, що серед травмованих є поліцейські з переломом і уламковими пораненнямя. Два співробітники у тяжкому стані.

Нагадаємо, у Дніпрі вдень 2 грудня пролунав вибух. Після цього в місті з’явилося задимлення. Проте виявилося, що це не є результатом "прильоту".

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