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Вибух в Одесі: постраждали 7 людей, деталі від поліції

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Вибух в Одесі: постраждали 7 людей, деталі від поліції

Здетонувала вибухівка, яку патрульні знайшли в багажнику зупиненого авто.

Під час вибуху в Одесі ввечері 2 грудня постраждали семеро людей, правоохоронці наразі встановлюють обставини інциденту.

Про це повідомили в поліції Одеської області. 

За попередніми даними, патрульні зупинили авто на вулиці Прохорівській і під час перевірки знайшли в багажнику вибухонебезпечні предмети. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу. Після прибуття групи на місці прогримів вибух. 

Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних та п’ятеро поліцейських. Усіх їх доставили до лікарні.

Зараз на місці інциденту працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, в Одесі під вечір 2 грудня пролунав вибух, після якого перехожі бачили, як "швидкі" забирають людей. Спершу припускалося, що здетонувала граната.

Додамо, в Києві затримали чоловіка, який нібито знайшов дві гранати із запалами, набої до вогнепальної зброї і приніс їх додому.  

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Дата публікації
Перегляди
2158
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