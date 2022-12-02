Вибух в Одесі: постраждали 7 людей, деталі від поліції

Під час вибуху в Одесі ввечері 2 грудня постраждали семеро людей, правоохоронці наразі встановлюють обставини інциденту.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За попередніми даними, патрульні зупинили авто на вулиці Прохорівській і під час перевірки знайшли в багажнику вибухонебезпечні предмети. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу. Після прибуття групи на місці прогримів вибух.

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Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних та п’ятеро поліцейських. Усіх їх доставили до лікарні.

Зараз на місці інциденту працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, в Одесі під вечір 2 грудня пролунав вибух, після якого перехожі бачили, як "швидкі" забирають людей. Спершу припускалося, що здетонувала граната.

Додамо, в Києві затримали чоловіка, який нібито знайшов дві гранати із запалами, набої до вогнепальної зброї і приніс їх додому.

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