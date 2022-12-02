В Одесі поліцейські сповіщатимуть про повітряну тривогу через гучномовці

Людей закликають дослухатися до повідомлень.
В Одесі поліцейські сповіщатимуть жителів про повітряну тривогу. Робитимуть це вони через гучномовці у службових автомобілях.
Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області.
Йдеться про райони, міста, де відсутнє електропостачання, або не працюють міські сповіщувачі, а також віддалених районах, де сигнал сирени чути гірше.
"Закликаємо містян не нехтувати своєю безпекою. Почувши сигнал повітряної тривоги, йдіть в укриття, або дотримуйтеся правила двох стін вдома", - наголошують правоохоронці.
До слова, поліцейські сповіщатимуть про повітряну, зокрема на Прикарпатті та у Хмельницькій області.
Нагадаємо, в Одесі 1 грудня відновив роботу міський електротранспорт. Тролейбуси та трамваї змогли вийти на маршрут через збільшення лімітів енергоспоживання.
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