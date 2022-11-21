Эмбарго в пролете: Великобритания продолжает закупать нефть из России - СМИ

С марта 2022 года Великобритания ввезла нефти из России на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов, хотя в официальной статистике как российский импорт она не фигурировала. Все потому, что РФ использует лазейки в ограничениях, введенных Лондоном.

Об этом пишет The Times.

Только в один британский порт — Иммингем — с марта прибыло российской нефти на общую сумму около 23 миллионов фунтов стерлингов, зарегистрированной как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. А в порт Темзпорт на востоке Лондона прибыло нефти из России на сумму 130 миллионов фунтов стерлингов. Ее классифицировали как импорт из Польши, Бельгии и Нидерландов.

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Всего с марта в десять британских портов прибыло российской нефти на сумму 778 миллионов фунтов стерлингов. Приблизительно 200 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы приходятся на июнь и июль 2022 года, когда, по официальным данным, Британия вообще не импортировала российскую нефть. Но британский Офис национальной статистики учитывает страну-отправителя, а не производителя нефти, и если учитывать этот фактор, то почти 80 миллионов фунтов стерлингов в июне и июле приходится на импорт именно российской нефти.

The Times смогла отследить не менее четырех танкеров, которые выходили из России и ввозили нефть на территорию Британии уже после начала полномасштабного вторжения России против Украины. Два из них использовали схему перегрузки нефти с судна на судно для сокрытия ее происхождения. Это один из самых распространенных способов, но из-за того, что танкеры часто выключают транспондеры и не отслеживают их системы, установить реальное количество таких случаев сложно.

В начале сентября в США заявили, что страны G7 установят предел цен на российскую нефть до 5 декабря. Страны хотят видеть ее на уровне $40-60 за баррель, что серьезно ударит по российским доходам. Минфин США предлагает ограничить стоимость российской нефти до $60 за баррель.

Ранее решение о потолке цен на российскую нефть раньше было отложено, ведь США опасались непредсказуемой реакции на финансовых рынках.

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