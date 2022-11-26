Кремль запретит продавать нефть странам, поддержавшим ограничение цены — Bloomberg

Кремль готовит президентский указ, запретивший российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее любому, кто поддержал введение ценового максимума на российскую нефть.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Указ РФ запретит иметь дело как с компаниями и странами, которые присоединятся к механизму ограничения цен, однако как именно будет определено участие в таком механизме, пока неясно. Это наложит табу на любое упоминание об ограничении цены в контрактах на российскую сырую нефть или продукты, а также ограничит загрузки, предназначенные для любых стран, которые введут ограничения.

Европейский Союз пытается договориться о том, насколько строгим должно быть ограничение цены. В пятницу дипломаты приостановили переговоры по ограничению цены на уровне примерно в 65 долларов за баррель, что значительно выше текущей цены основной российской экспортной нефти. Среди дипломатов до сих пор существуют разногласия относительно уровня цен, поэтому переговоры перенесли на понедельник.

Непонятно, какое влияние на торговлю окажет ограничение цен или соответствующий указ Кремля. Потому что официальные поклонники такого ограничения уже фактически не покупают российскую нефть. Эта политика скорее направлена на других крупных потребителей, таких как Индия, которые не будут иметь доступ к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить больше будущего макссимума цены.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин и несколько других должностных лиц неоднократно заявляли, что РФ не будет поставлять энергию тем, кто присоединится к ограничению цен. Вместо этого страна-агрессор перенаправит поставки нефти на "рыночно-ориентированных партнеров" или сократит добычу.

Напомним, ранее Bloomberg писал, что переговоры между странами Евросоюза по ограничению цены на российскую нефть зашли в тупик.

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