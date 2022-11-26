Одержала волевую победу: украинка будет бороться за выход в финал на турнире в Уругвае

Байндль проиграла первый сет, но завладела преимуществом в двух последующих.

Украинская теннисистка Екатерина Байндль (в прошлом – Козлова) пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в уругвайском Монтевидео.

В четвертьфинале украинка одержала волевую победу над Кларой Бюрель из Франции.

Теннисистки провели на корте около двух часов. За это время украинка однажды подала навылет, допустила четыре двойных ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и сделала пять брейков.

В первом сете Екатерина дважды проиграла собственную подачу и уступила. В двух следующих партиях украинка разгромила соперницу.

В полуфинале Екатерина встретится с Дианой Шнайдер, которая в двух сетах обыграла американку Хэйли Баптист.

Напомним, что украинский теннисист Виталий Сачко пробился в полуфинал "челленджера" в итальянском Андрее. Эта победа стала для него рейтинговой в сезоне.

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