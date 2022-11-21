Європа нарощує закупівлю російської нафти перед вступом у силу ембарго

Європейські трейдери поспішають наповнити резервуари російською нафтою до того, як набере чинності заборона Євросоюзу, оскільки альтернативні джерела все ще залишаються обмеженими.

Про це пише Reuters.

Старший ринковий аналітик енергетичної аналітичної компанії Vortexa Памела Мангер нагадав, що заборона на російську сиру нафту набуде чинності в грудні.

Згідно з даними Refinitiv, за наявності кількох безпосередніх економічно ефективних альтернатив дизельне паливо з Росії склало 44% від загального імпорту палива в Європі в листопаді порівняно з 39% у жовтні.

Хоча залежність Європи від російського палива впала з понад 50% після вторгнення Москви в Україну, Росія все ще залишається найбільшим постачальником дизельного палива на континент.

"ЄС повинен буде забезпечити себе достатніми обʼємами дизельного палива, щоб замінити російські обсяги, тепер паливо постачатимуть з США, Близького Сходу та Індії», – заявив аналітик ринку нафтопереробки та продуктів Юджин Лінделл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни Великої сімки (G7) мають намір оголосити максимальну ціну на російську сиру нафту наступної середи, 23 листопада.

Раніше рішення про стелю цін на російську нафту раніше було відкладене, адже США побоювалися непередбачуваної реакції на фінансових ринках.

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