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Країни G7 закликали Радбез ООН вжити заходів щодо КНДР

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Країни G7 закликали Радбез ООН вжити заходів щодо КНДР

Фото: Associated Press

Північна Корея влаштовує постійні провокації, запусками ракет

Голови Міністерств закордонних справ країн G7 закликали Радбез ООН "вжити заходів" через запуски ракет Північною Кореєю.

Про це повідомляє Reuters.

Останні запуски ракет, які здійснив Пхеньян, мають намір обговорити на Раді безпеки, який збереться на прохання США.

"Дії (запуски ракет КНДР - ред.) вимагають об'єднаної та рішучої відповіді міжнародної спільноти", - заявили міністри США, Японії, Канади, Німеччини, Великобританії, Франції та Італії.

Нагадаємо, раніше Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що випробування нещодавно розробленої міжконтинентальної балістичної ракети підтвердили, що його країна має ще одну "надійну і максимально потужну" зброю для стримування зовнішніх загроз, зокрема, США.

Також ми інформували, що США обіцяють почати "оборонні дії", якщо КНДР не припинить ядерні випробування.

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Дата публікації
Перегляди
143
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