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Молодик 24 листопада 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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Молодик 24 листопада 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Фото: ТСН.ua

Молодик - це час розпочати щось нове.

24 листопада 2022 року над Україною зійде молодик в астрологічному знаку Стрілець. 

З погляду астрології, молодик несе позитивні перспективи та зміни. У деяких людей виникає почуття надійності. У цей час потрібно триматися однодумців і працювати не лише над власним поступом у справах, а й на благо оточення.

Молодик 24 листопада 2022 року: що треба робити

  • переглянути свої погляди життя;
  • переоцінити цінності, життєві орієнтири;
  • виявити помилки та прорахунки;
  • пробачити кривдникам;
  • відпустити минулі страхи та тривоги;
  • очистити голову;
  • гуляти біля води;
  • пити багато води;
  • прийняти ванну чи душ;
  • обміркувати свої подальші плани та бажання;
  • сходити з дітьми до парк чи кіно;
  • піти в гості до батьків, бабусь та інших родичів;
  • приготувати смачний обід;
  • зіграти всією сім'єю у настільну гру;
  • зателефонувати близьким людям;
  • зробити прибирання;
  • розібрати шафи.

Молодик 24 листопада 2022: що категорично заборонено

  • відкласти важку фізичну працю,
  • довго сидіти за кермом,
  • пити більше допустимої дози алкоголю,
  • затівати ділові зустрічі і ставити підпис на контрактах.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період молодика 24 листопада 2022 нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Зараз варто зрозуміти, що зв'язок між видимим і невидимим підтримує людину і допомагає їй зберігати внутрішній вогонь. Важливо не тужити за минулим і пам'ятати про взаємозв'язок духовного та матеріального.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Зараз потрібно кинути якір і повернути до життя відчуття затишності у вашому домі. Наповніть духовністю місця, де ви живете, працюєте та відпочиваєте.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Струсіть з себе на трішки "культурний наліт" з тієї частини душі, яка непокірна, дика і тісно пов'язана з невидимим світом. Вона можна відійти на інший план під натиском дорослого життя. Проте ви досі можете посміхатися по-дитячому та щиро радіти простим речам.

РАК (22 червня-22 липня)

Згадайте, які прекрасні прості радощі життя і збережіть це відчуття і ви зможете у будь-який момент воскресити його у пам'яті. Витягнуте назовні приховані почуття, як жало бджоли. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Людям буває нелегко відпустити свої страждання. Через страху перед невідомим вони обирають звичні муки. Замисліться під час періоду ретроградної Венери про те, яку застарілу отруту слід витягнути з вашої душі.  

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Кішки не відчувають сорому і їм живеться легко. Тому перестаньте займатися самобичування та розслабте затисненене тіло, думки і душу. Дозвольте собі бути кішечкою.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Навчіться глибоко розслаблятися. Дослухайтеся до свого тіла. Немає на світі універсальних рецептів, які підходять усім, але варто почати турбуватися про себе.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Сором - це те відчуття, яке йде у розріз з твоїми ж ідеалами. Кожний з нас може пригадати ті випадки, коли нам було за щось соромно. Проте це буває навіть корисно, щоб налаштувати свій внутрішній компас. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Сором вбиває мрії, тому що він підсилює наш страх, заважає діяти і підриває бажання спробувати щось нове. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня) 

Щоб настала ніч, день має згаснути. Але зі світанком прийде воскресіння. День настане знову і ви потягнетеся йому назустріч, мов квітка. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Пригадайте, коли ви востаннє дозволяли бути собі собою, знімали маску денної особистості та занурювалися у ніч. Ваше нічне "я" - це та версія вас, з якою ви перед усім, не знайомі. Відчуйте її, зверніть увагу, як вона доповнює ваше денне "я".

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Боріться зі своїми нічними жахами. Навчіться усвідомлювати свої сни. Створіть карту нічних подорожей, які допоможуть тобі краще вивчити свою душу.

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Перегляди
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