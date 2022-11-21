Новолуние 24 ноября 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

24 ноября 2022 года над Украиной взойдет новолуние в астрологическом знаке Стрелец.

С точки зрения астрологии, новолуние несет положительные перспективы и изменения. У некоторых людей возникает чувство надежности. В это время нужно держаться единомышленников и работать не только над собственным продвижением по делам, но и во благо окружения.

Новолуние 24 ноября 2022 года: что нужно делать

пересмотреть свои взгляды на жизнь;

переоценить ценности, жизненные ориентиры;

выявить ошибки и просчеты;

простить обидчикам;

отпустить прошлые страхи и тревоги;

очистить голову;

гулять у воды;

пить много воды;

принять ванную или душ;

обсудить свои дальнейшие планы и желания;

сходить с детьми в парк или кино;

пойти в гости к родителям, бабушкам и другим родственникам;

приготовить вкусный обед;

сыграть всей семьей в настольную игру;

позвонить близким людям;

произвести уборку;

разобрать шкафы.

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Новолуние 24 ноября 2022 года: что категорически запрещено

отложить тяжелый физический труд,

долго сидеть за рулем,

пить больше допустимой дозы алкоголя,

затевать деловые встречи и ставить подпись на контрактах.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период новолуния 24 ноября 2022 года ниже:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Сейчас следует понять, что связь между видимым и невидимым поддерживает человека и помогает ему сохранять внутренний огонь. Важно не тосковать по прошлому и помнить о взаимосвязи духовной и материальной.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Сейчас нужно бросить якорь и вернуть к жизни чувство уюта в вашем доме. Наполните духовностью места, где вы живете, трудитесь и отдыхаете.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Встряхните с себя на немного "культурный налет" из той части души, которая непокорна, дика и тесно связана с невидимым миром. Она можно отойти на другой план под давлением взрослой жизни. Однако вы до сих пор можете улыбаться по-детски и искренне радоваться простым вещам.

РАК (22 июня-22 июля)

Вспомните, как прекрасны простые радости жизни и сохраните это ощущение и вы сможете в любой момент воскресить его в памяти. Вытянутое наружу скрытые чувства, как жало пчелы.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Людям бывает нелегко отпустить свои страдания. Из страха перед неизвестным они выбирают привычные мучения. Задумайтесь во время периода ретроградной Венеры о том, какой устаревший яд следует извлечь из вашей души.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Кошки не чувствуют стыда и им живется легко. Поэтому перестаньте заниматься самобичеванием и расслабьте зажатое тело, мысли и душу. Позвольте себе быть кошечкой.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Научитесь глубоко расслабляться. Прислушайтесь к своему телу. Нет на свете универсальных рецептов, которые подходят всем, но стоит начать заботиться о себе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Стыд – это то чувство, которое идет в разрез с твоими же идеалами. Каждый из нас может припомнить случаи, когда нам было за что-то стыдно. Однако это бывает даже полезно, чтобы настроить свой компас.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Стыд убивает мечты, потому что он усиливает наш страх, мешает действовать и подрывает желание попробовать что-нибудь новое.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Чтобы наступила ночь, день должен погаснуть. Но с рассветом придет воскресение. День настанет снова и вы потянетесь ему навстречу как цветок.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Вспомните, когда вы последний раз позволяли быть собой, снимали маску дневной личности и погружались в ночь. Ваше ночное "я" — это та версия вас, с которой вы прежде всего, не знакомы. Почувствуйте ее, обратите внимание, как она дополняет ваше дневное "я".

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Сражайтесь со своими ночными ужасами. Научитесь осознавать свои сны. Создайте карту ночных поездок, которые помогут тебе лучше изучить свою душу.

Могут ли планеты изменить судьбу человека - ведический астролог Игорь Нехаев