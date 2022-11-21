Берлин предлагает Варшаве ЗРК Patriot после падения ракеты

Также Германия предлагает Польше свои истребители для патрулирования неба

Германия предлагает передать Польше дополнительные системы воздушной обороны после падения ракеты у границ с Украиной.

Об этом заявила глава Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, сообщает " Голос Америки ".

Также правительство ФРГ предлагает Варшаве свою помощь в обеспечении патрулирования воздуха. Для этого Германия предлагает использовать истребители Eurofighter.

"Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства – нашими истребителями Eurofighter и системами противовоздушной обороны Patriot", – сказала Ламбрехт немецким журналистам.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что " следователи имеют записи с камер пограничной службы, но они не дают стопроцентной уверенности, откуда была выпущена ракета ".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда не исключает, что на территории страны в будущем могут случаться разного рода несчастные случаи в результате войны , которая идет в Украине.

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