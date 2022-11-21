Берлін пропонує Варшаві ЗРК Patriot після падіння ракети

Також Німеччина пропонує Польщі свої винищувачі для патрулювання неба

Німеччина пропонує передати Польщі додаткові системи повітряної оборони, після падіння ракети біля кордонів з Україною.

Про це заявила голова Міністерства оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, повідомляє "Голос Америки".

Також уряд ФРН пропонує Варшаві свою допомогу у забезпечені патрулювання повітря. Для цього Німеччина пропонує використовувати свої винищувачі Eurofighter.

"Ми запропонували Польщі підтримку в гарантуванні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами протиповітряної оборони Patriot", – сказала Ламбрехт німецьким журналістам.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що “слідчі мають записи з камер прикордонної служби, але вони не дають стовідсоткової впевненості, звідки була випущена ракета”.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що на території країни в майбутньому можуть траплятися різного роду нещасні випадки внаслідок війни, яка точиться в Україні.

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