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Трамп заявив, що не повернеться до Twitter

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Трамп заявив, що не повернеться до Twitter

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Експрезидент США не хоче повертатись до соцмережі, попри те, що його акаунт розблокували

Колишній голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що він не збирається повертатись до соцмережі Twitter, попри те, що новий власник компанії Ілон Маск розблокував його акаунт.

Про це експрезидент США заявив під час свого виступу перед учасниками з'їзду Коаліції єврейських республіканців, передає Укрінформ.

Він зазначив, що не хоче повертатись до соцмережі, бо там падає кількість користувачів, натомість росте число фейкових акаунтів. Трамп закликав. 

Трамп закликав всіх бажаючих долучатись до його власної соцмережі, яку він створив після блокування його акаунту у Twitter.

Також він додав, що вважає позитивним те, що Ілон Маск купив соцмережу, бо він є "персонажем, який завжди був симпатичний".

ʼНагадаємо, раніше повідомлялося, що Ілон Маск скасував рішення про блокування облікового запису колишнього президента США Дональда Трампа.

Як відомо, облікові записи Дональда Трампа у соцмережах – Facebook, Instagram та Twitter – були заблоковані у січні 2021 року.

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Дата публікації
Перегляди
196
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