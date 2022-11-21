Трамп заявил, что не вернется в Twitter

Экс-президент США не хочет возвращаться в соцсеть, несмотря на то, что его аккаунт разблокировали

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он не собирается возвращаться в соцсеть Twitter, несмотря на то, что новый владелец компании Илон Маск разблокировал его аккаунт.

Об этом экспрезидент США заявил во время выступления перед участниками съезда Коалиции еврейских республиканцев, передает Укринформ.

Он отметил, что не хочет возвращаться в соцсети, потому что там падает количество пользователей, но растет число фейковых аккаунтов. Трамп призвал.

Трамп призвал всех желающих приобщаться к его собственной соцсети, которую он создал после блокировки его аккаунта в Twitter.

Также он добавил, что считает положительным то, что Илон Маск купил соцсеть, потому что он "персонаж, который всегда был симпатичен".

ʼНапомним, ранее сообщалось, что Илон Маск отменил решение о блокировании учетной записи бывшего президента США Дональда Трампа.

Как известно, учетные записи Дональда Трампа в соцсетях – Facebook, Instagram и Twitter – были заблокированы в январе 2021 года.

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