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Страны G7 призвали Совбез ООН принять меры по КНДР

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Страны G7 призвали Совбез ООН принять меры по КНДР

Фото: Associated Press

Северная Корея устраивает постоянные провокации, запусками ракет

Главы Министерств иностранных дел стран G7 призвали Совбез ООН "принять меры" из-за запусков ракет Северной Кореей.

Об этом сообщает Reuters.

Последние запуски ракет, которые осуществил Пхеньян, намерены обсудить на Совбезе, который соберется по просьбе США.

"Действия (запуски ракет КНДР – ред.) требуют объединенного и решительного ответа международного сообщества", — заявили министры США, Японии, Канады, Германии, Великобритании, Франции и Италии.

Напомним, ранее Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытания недавно разработанной межконтинентальной баллистической ракеты подтвердили, что у его страны еще одно "надежное и максимально мощное" оружие для сдерживания внешних угроз, в частности, США.

Также мы информировали, что США обещают начать "оборонительные действия", если КНДР не прекратит ядерные испытания.

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Дата публикации
Просмотры
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