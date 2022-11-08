Репетиция войны: в КНДР объяснили, зачем запускали ракеты

Недавние пуски ракет в Северной Корее – это имитация ударов по США и Южной Корее, ведь эти страны проводят "опасные военные учения".

Северная Корея заявила, что целью ее серии ракетных испытаний, состоявшихся с 2 по 5 ноября, стала отработка армией ударов по ключевым целям США и Южной Кореи, включая авиабазы и системы оперативного управления.

Об этом сообщает издание Independent.

В Генштабе КНДР заявили, что испытания стали ответом на совместные учения ВВС США и Южной Кореи.

"Чем настойчивее продлятся провокационные военные действия противника, тем тщательнее и беспощаднее Корейская народная армия будет им противодействовать", — предупредили в Генштабе.

Испытания включали в себя десятки пусков баллистических ракет, способных нести, в частности, ядерные боеголовки. Также использовались ракеты "земля-воздух", предназначенные для уничтожения самолетов противника на разных высотах и расстояниях. Кроме этого, в КНДР заявили о запуске стратегических крылатых ракет, упавших в международных водах примерно в 80 км от южнокорейского прибрежного города Ульсан.

Северокорейские военные объявили о нанесении удара по "безлюдному острову перед плотиной в Желтом море", имитируя атаку на авиабазу противника. Они сообщили, что провели испытания баллистической ракеты со специальной функциональной боевой частью, назначение которой — "парализовать систему оперативного управления противника".

Южнокорейские военные заявили, что КНДР на прошлой неделе выпустила, по меньшей мере, 33 ракеты разных типов и 100 артиллерийских снарядов из 10 точек по всей стране.

Фото: Associated Press

Напомним, Северная Корея утром, 3 ноября, запустила несколько баллистических ракет, в связи с этими пусками правительство Японии попросило жителей центральной части страны по возможности находиться в укрытиях.

В начале октября ракета, запущенная КНДР, впервые через пять лет пролетела над территорией Японии.

2 ноября Северная Корея запустила в сторону Японского и Желтого морей не менее 23 ракет и около 100 артиллерийских снарядов. Одна из них впервые с 1953 года пересекла фактическую морскую границу и упала у побережья недалеко от территориальных вод Южной Кореи.

Южнокорейский президент Юн Сок Йоль назвал это "территориальным вторжением". Администрация США заявила о "безрассудных действиях Северной Кореи".

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