Репетиція війни: у КНДР пояснили, навіщо запускали ракети

Нещодавні пуски ракет у Північній Кореї — це імітація ударів по США та Південній Кореї, адже ці країни проводять "небезпечні військові навчання".

Північна Корея заявила, що метою її серії ракетних випробувань, що відбулися від 2 до 5 листопада, стало відпрацювання армією ударів по ключових цілях США та Південної Кореї, включаючи авіабази та системи оперативного управління.

Про це повідомляє видання Іndependent.

У Генштабі КНДР заявили, що випробування стали відповіддю на спільні навчання ВПС США та Південної Кореї.

"Чим наполегливіше триватимуть провокаційні військові дії супротивника, тим ретельніше та нещадніше Корейська народна армія їм протидіятиме", — попередили в Генштабі.

Випробування включали десятки пусків балістичних ракет, здатних нести, зокрема, ядерні боєголовки. Також використовувалися ракети "земля-повітря", призначені для знищення літаків противника на різних висотах і відстанях. Крім цього, у КНДР заявили про запуск стратегічних крилатих ракет, які впали в міжнародних водах приблизно за 80 км від південнокорейського прибережного міста Ульсан.

Північнокорейські військові оголосили про завдання удару по "безлюдному острову перед греблею в Жовтому морі", імітуючи атаку на авіабазу противника. Вони повідомили, що провели випробування балістичної ракети зі спеціальною функціональною бойовою частиною, призначення якої — "паралізувати систему оперативного управління противника".

Південнокорейські військові заявили, що КНДР минулого тижня випустила щонайменше 33 ракети різних типів і 100 артилерійських снарядів із 10 точок по всій країні.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, Північна Корея вранці, 3 листопада, запустила кілька балістичних ракет, у зв'язку з цими пусками уряд Японії попросив жителів центральної частини країни за можливості перебувати в укриттях.

На початку жовтня ракета, запущена КНДР, уперше за п'ять років пролетіла над територією Японії.

2 листопада Північна Корея запустила у бік Японського та Жовтого морів щонайменше 23 ракети та близько 100 артилерійських снарядів. Одна з них вперше від 1953 року перетнула фактичний морський кордон і впала біля узбережжя неподалік територіальних вод Південної Кореї.

Південнокорейський президент Юн Сок Йоль назвав це "територіальним вторгненням". Адміністрація США заявила про "безрозсудні дії Північної Кореї".

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