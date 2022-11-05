КНДР здійснила нові запуски балістичних ракет: що відомо

Чотири балістичні ракети пролетіли близько 130 кілометрів із максимальною швидкістю близько 6 тисяч кілометрів на годину.

Північна Корея здійснила нові запуски балістичних ракет малої дальності у бік Жовтого моря.

Про це повідомляє Yonhap.

У суботу, 5 листопада, Генштаб Південної Кореї зафіксував запуски ракет з округу Тонгрім у провінції Північний Пхеньян приблизно між 11:32 та 11:59 за місцевим часом.

Чотири балістичні ракети пролетіли близько 130 кілометрів із максимальною швидкістю близько 6 тисяч кілометрів на годину (5 махів).

За даними Генштабу Південної Кореї, остання провокація КНДР відбулася в останній день тривалих широкомасштабних спільних авіаційних навчань Півдня та США.

Нагадаємо, у КНДР почастішали запуски балістичних ракет у бік Японського моря. Так, 3 листопада Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети, яка пролетіла над територією Японії.

Новий пакет допомоги від США, енергетичний Рамштайн, цифрові дипломи в Дії – новини 5 листопада

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