КНДР здійснила нові запуски балістичних ракет: що відомо

Чотири балістичні ракети пролетіли близько 130 кілометрів із максимальною швидкістю близько 6 тисяч кілометрів на годину.
Північна Корея здійснила нові запуски балістичних ракет малої дальності у бік Жовтого моря.
Про це повідомляє Yonhap.
У суботу, 5 листопада, Генштаб Південної Кореї зафіксував запуски ракет з округу Тонгрім у провінції Північний Пхеньян приблизно між 11:32 та 11:59 за місцевим часом.
Чотири балістичні ракети пролетіли близько 130 кілометрів із максимальною швидкістю близько 6 тисяч кілометрів на годину (5 махів).
За даними Генштабу Південної Кореї, остання провокація КНДР відбулася в останній день тривалих широкомасштабних спільних авіаційних навчань Півдня та США.
Нагадаємо, у КНДР почастішали запуски балістичних ракет у бік Японського моря. Так, 3 листопада Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети, яка пролетіла над територією Японії.
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