У Херсонській області окупанти публічно стратили медсестру за підтримку України - FT

У Скадовську російські окупанти вчинили розправу над жінкою. ЇЇ чоловік зник після того, як поховав дружину.

У місті Скадовську Херсонської області окупаційна російська влада прилюдно стратила 56-річну Тетяну Мудренко, яка підтримувала Україну.

Про це пише видання Financial Times, посилаючись на сестру-близнюка загиблої Наталю Чорну.

Медсестра Тетяна Мудренко відкрито демонструвала свою проукраїнську позицію безпосередньо перед російськими військовими, називаючи їх "орками", а останній відомий випадок стався на початку жовтня, коли жінка розкритикувала місцеву поліцію за співпрацю з ЗС РФ та вигукнула: "Скадовськ — це Україна".

7 жовтня Наталя зателефонувала сестрі з Дніпра, але незабаром розмова обірвалася через поганий зв'язок.

Згодом жителі Скадовська розповіли, що проросійська поліція викрала Тетяну Мудренко та її чоловіка Анатолія Орєхова з двору власного будинку. Колаборанти обшукали житло пари, а також викрали їхній автомобіль та велосипеди.

15 жовтня одна городянка зателефонувала Наталі, щоб повідомити страшну новину: її сестру засудили до страти.

"Вона сказала мені, що Таню повісили. Їй щось влили до рота, а потім повісили перед будинком суду", — поділилася Наталя Чорна з журналістами.

За словами жінки, що телефонувала, Анатолій Орєхов вийшов з ув'язнення з переломом руки та іншими травмами, що свідчать про побої. Йому дозволили поховати Тетяну Мудренко, а потім чоловік зник безвісти.

Нагадаємо, в тимчасово окупованій Херсонській області окупанти знущаються з місцевого населення. Не так давно стало відомо, що в одному з населених пунктів Бериславського району виявлено тіла господарів квартири з ознаками насильницької смерті. Жінка загинула від удару тупим предметом по голові, чоловік — від вогнепального поранення в грудну клітину.

А у Високопіллі Херсонської області російські окупанти розстріляли подружжя у їхньому власному дворі. Місцеві жителі були цивільними та не мали у себе зброї, проте це не зупинило російських вбивць.

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