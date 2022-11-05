У Херсонській області окупанти публічно стратили медсестру за підтримку України - FT

У Скадовську російські окупанти вчинили розправу над жінкою. ЇЇ чоловік зник після того, як поховав дружину.
У місті Скадовську Херсонської області окупаційна російська влада прилюдно стратила 56-річну Тетяну Мудренко, яка підтримувала Україну.
Про це пише видання Financial Times, посилаючись на сестру-близнюка загиблої Наталю Чорну.
Медсестра Тетяна Мудренко відкрито демонструвала свою проукраїнську позицію безпосередньо перед російськими військовими, називаючи їх "орками", а останній відомий випадок стався на початку жовтня, коли жінка розкритикувала місцеву поліцію за співпрацю з ЗС РФ та вигукнула: "Скадовськ — це Україна".
7 жовтня Наталя зателефонувала сестрі з Дніпра, але незабаром розмова обірвалася через поганий зв'язок.
Згодом жителі Скадовська розповіли, що проросійська поліція викрала Тетяну Мудренко та її чоловіка Анатолія Орєхова з двору власного будинку. Колаборанти обшукали житло пари, а також викрали їхній автомобіль та велосипеди.
15 жовтня одна городянка зателефонувала Наталі, щоб повідомити страшну новину: її сестру засудили до страти.
"Вона сказала мені, що Таню повісили. Їй щось влили до рота, а потім повісили перед будинком суду", — поділилася Наталя Чорна з журналістами.
За словами жінки, що телефонувала, Анатолій Орєхов вийшов з ув'язнення з переломом руки та іншими травмами, що свідчать про побої. Йому дозволили поховати Тетяну Мудренко, а потім чоловік зник безвісти.
Нагадаємо, в тимчасово окупованій Херсонській області окупанти знущаються з місцевого населення. Не так давно стало відомо, що в одному з населених пунктів Бериславського району виявлено тіла господарів квартири з ознаками насильницької смерті. Жінка загинула від удару тупим предметом по голові, чоловік — від вогнепального поранення в грудну клітину.
А у Високопіллі Херсонської області російські окупанти розстріляли подружжя у їхньому власному дворі. Місцеві жителі були цивільними та не мали у себе зброї, проте це не зупинило російських вбивць.
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