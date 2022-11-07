Без істотних опадів: прогноз погоди в Україні на вівторок, 8 листопада

Вівторок, 8 листопада, в Україні буде переважно сухим та вдень доволі теплим.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 8 листопада в країні опади не передбачаються. У західних та південних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, у східних, більшості центральних та південних областей вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві 8 листопада також буде сухо. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що від середини листопада до Україні прийде різке похолодання. За його прогнозом, у другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до -2-4 градусів вдень. Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг.

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Водночас синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що листопад цього року навпаки, ймовірно, буде теплим.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше.

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