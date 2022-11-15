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США обещают начать "оборонительные действия", если КНДР не прекратит ядерные испытания

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США обещают начать "оборонительные действия", если КНДР не прекратит ядерные испытания

Фото: Associated Press

Байден не уточнил, как будут действовать США в случае продления ядерных испытаний

Президент США Джо Байден заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что Пекин должен повлиять на Северную Корею, чтобы она прекратила испытание ядерного оружия, в противном случае США начнут "оборонительные действия".

Об этом сообщает NBC News.

Об этом Байден заявил в ходе брифинга, состоявшегося по итогам его встречи с китайским лидером. При этом американский президент не уточнил, как именно США будут действовать в случае продления ядерных испытаний Пхеньяном.

"Он добавил, что любые ответные действия США не будут направлены против Китая, но пошлют четкий сигнал Северной Корее: "Мы собираемся защищать наших союзников, а также американскую землю и американские возможности", — пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай и США выступили против использования и угроз ядерным оружием.

Кроме того, мы ранее информировали, что США и Япония начали масштабные военные учения.

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