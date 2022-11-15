На войне в Украине погиб доброволец из Канады

Канадец не имел никаких связей с Украиной, но хотел помочь в борьбе с российскими захватчиками

На войне в Украине против российских агрессоров погиб канадский доброволец Джозеф Хильдебранд, прибывший на фронт в июне.

Об этом сообщает CBC News.

Сообщается, что канадец погиб вблизи Бахмута на прошлой неделе во время эвакуации раненых. Обстоятельства гибели пока неизвестны, но вместе с Джозефом Хильдебрандом погибли еще 9 из 12 членов его подразделения.

СМИ сообщают, что погибший был фермером в провинции Саскачеван. У него не было родственников или связей с Украиной, однако он хотел помочь украинцам, поскольку имел опыт войны в Афганистане. В Украину он отправился 11 июня.

Глава правительства Саскачевана Скотт Мое назвал Хильдебранда настоящим героем.

«Мы должны убедиться, что его смерть не напрасна. Канада должна сделать возможное, чтобы Украина победила Россию и стала вновь свободным, независимым и успешным государством», — сказал Мое.

Пока между странами идут переговоры, как доставить тело погибшего воина на родину.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове попрощались с отдавшим жизнь за Украину бойцом из Тайваня.

Также мы информировали, что Россия отправила на войну в Украину 23-летнего студента из Замбии, отбывавшего тюремное наказание в Москве. На фронте парень погиб.

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