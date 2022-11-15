В Голой Пристани сообщают о взрывах

Местные жители сообщают о взрывах в городе

Вечером в понедельник в Голой Пристани Херсонской области были слышны взрывы.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на местных жителей.

"В Голой Пристани, в Херсонской области, слышны взрывы, сообщают местные жители", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что городской голова Николаева Александр Сенкевич пока не советует жителям возвращаться в город на фоне освобождения Херсона.

Также мы информировали, что советник мэра Херсона рассказал, как продолжается отлов "заблудившихся" кафиров и диверсантов.