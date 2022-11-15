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У Голій Пристані повідомляють про вибухи

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У Голій Пристані повідомляють про вибухи

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи у місті

Ввечері в понеділок у Голій Пристані, що на Херсонщині, було чутно вибухи.

Про це повідомляє Суспільне з посилання на місцевих жителів.

"У Голій Пристані, на Херсонщині, чутно вибухи, повідомляють місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич поки що не радить жителям повертатися до міста на тлі звільнення Херсона.

Також ми інформували, що радник мера Херсона розповів, як триває вилов "заблукалих" окупантів та диверсантів.

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Дата публікації
Перегляди
155
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