США поповнять склади з боєприпасами для HIMARS на понад $520 млн

Це важливо для можливостей допомоги союзникам та міжнародним партнерам США.

Міністерство оборони США уклало угоду з компанією Lockheed Martin Corp, яка займається виробництвом систем HIMARS, декілька контрактів, згідно з якими підприємство має виробити боєприпаси поповнення складів армії США після надання допомоги Україні.

Про це заявив помічник міністра США із закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що це важливо для можливостей допомоги союзникам та міжнародним партнерам США.

"Цей контракт дозволяє нам поповнити наші запаси, водночас надаючи критично важливі можливості нашим союзникам та міжнародним партнерам", – сказав Буш.

Загальна сума контрактів оцінюється у понад $520 млн.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, як відмова від переговорів вплине на постачання зброї Україні.

Також ми інформували, що Канада надасть Україні ще $400 млн військової допомоги і запровадить нові санкції проти РФ.

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