США пополнят склады с боеприпасами для HIMARS на более чем $520 млн

Это важно для возможностей помощи союзникам и международным партнерам США.

Министерство обороны США заключило соглашение с компанией Lockheed Martin Corp, занимающейся производством систем HIMARS, несколько контрактов, согласно которым предприятие должно произвести боеприпасы для пополнения складов армии США после оказания помощи Украине.

Об этом заявил помощник министра США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш, сообщает Укринформ.

Он отметил, что это важно для возможностей помощи союзникам и международным партнерам США.

"Этот контракт позволяет нам пополнить наши запасы, в то же время предоставляя критически важные возможности нашим союзникам и международным партнерам", – сказал Буш.

Общая сумма контрактов оценивается более чем в $520 млн.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, как отказ от переговоров повлияет на поставку оружия Украине.

Также мы информировали, что Канада предоставит Украине еще $400 млн. военной помощи и введет новые санкции против РФ.

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