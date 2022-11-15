США могут передать Украине модифицированные беспилотники Grey Eagle

В США планируют модифицировать беспилотники во избежание попадания в руки россиян чувствительных технологий

Американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Grey Eagle, чтобы чувствительные технологии не могли попасть в нежелательные руки, таким образом, эти БПЛА можно будет передать Украине.

Об этом сообщает издание CNN.

Украина уже несколько раз обращалась в США с просьбой передать ВСУ беспилотники Grey Eagle MQ-1C, оснащенные ракетами Hellire. Один такой БПЛА может летать на высоте 8 км до 30 часов и нести 4 ракеты. В США отвечали отказом, объясняя, что таким образом хотят предотвратить возможное попадание в руки россиян секретных технологий.

Сейчас в США думают о том, чтобы заменить в БПЛА наиболее чувствительные технологии, чтобы появилась возможность передать их Украине.

"Существуют конкретные и очень технические настройки и ограничения, которые могут быть проведены с ними (Grey Eagle), что может сделать это (передачу Украине) возможным в ближайшей перспективе. Но эти вещи требуют времени и достаточно сложны", — говорит собеседник телеканала.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена отказалась предоставлять Украине новые дроны Gray Eagle.

Также мы информировали, что глава СНБО Алексей Данилов объяснил, как отказ от переговоров повлияет на поставку оружия Украине.

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