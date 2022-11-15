США можуть передати Україні модифіковані безпілотники Grey Eagle

У США планують модифікувати безпілотники, щоб уникнути попадання до рук росіян чутливих технологій

Американський оборонний сектор розглядає можливість модифікувати безпілотник Grey Eagle, щоб чутливі технології не могли потрапити у небажанні руки, таким чином, ці БПЛА можна буде передати Україні.

Про це повідомляє видання CNN.

Україна вже кілька разів зверталась до США з проханням передати для ЗСУ безпілотники Grey Eagle MQ-1C, оснащені ракетами Hellire. Один такий БПЛА може літати на висоті 8 кілометрів до 30 годин і нести 4 ракети. У США відповідали відмовою, пояснюючи, що таким чином хочуть запобігти можливому попаданню у руки росіян секретних технологій.

Наразі у США думають над тим, щоб замінити у БПЛА найбільш чутливі технології, щоб з'явилась можливість передати їх Україні.

"Існують конкретні та дуже технічні налаштування та обмеження, які можуть бути проведені з ними (Grey Eagle), що може зробити це (передачу Україні) можливим у найближчій перспективі. Але ці речі потребують часу та є досить складними", - каже співрозмовник телеканалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація Джо Байдена відмовилася надавати Україні нові дрони Gray Eagle.

Також ми інформували, що голова РНБО Олексій Данілов пояснив, як відмова від переговорів вплине на постачання зброї Україні.

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