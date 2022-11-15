Зеленський розповів, скільки українських дітей примусово депортували до РФ

На засіданні з генсеком ОООН обговорили, як зупинити депортацію українських дітей до Росії.

У понеділок, 14 листопада, за співголовування Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша відбулося засідання Координаційної ради України з питань захисту і безпеки дітей.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

На засіданні обговорили, як зупинити депортацію українських дітей до Росії й повернути додому всіх, хто був силоміць вивезений. За інформацією президента, йдеться про щонайменше 11 тисяч дітей.

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"Ми їх знаємо поіменно. Але це лише ті, про кого ми знаємо. А насправді вивезених більше", – зазначив глава держави.

Також у засіданні взяли участь посли провідних держав, яких Україна закликає допомогти з реалізацією цього завдання.

"Щоб повернути всіх депортованих, нам справді буде потрібна міць усього світу. Я вірю, що ми зможемо це забезпечити", – підсумував Зеленський.

Генеральний секретар ООН зі свого боку наголосив що діти мають бути зі своїми родинами.

"Ми знаємо про дітей, які були вивезені на російську територію. Ці випадки мають бути ретельно досліджені й розслідувані. Не можна погоджуватися на спрощення процедури отримання громадянства, які призводять до спрощення усиновлення дітей російськими родинами. Ми маємо вимагати доступу до українських дітей, які перебувають на території РФ", – наголосив він.

Фото: Офіс президента України

Депортація дітей до РФ

Нагадамо, що Росія масово вивозит українських дітей на свою територію, особливо з дитбудинків. Так, з інтернатів Херсона росіяни вивезли дітей на територію окупованого Криму. Дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя.

Дитяча омбудсменка Росії усиновила хлопчика, якого незаконно вивезли з України. Через це МЗС України ініціює справу.

ЄС вимагає від окупантів відпустити всіх викрадених і депортованих українців.