Мер Миколаєва поки не радить жителям повертатись до міста на тлі звільнення Херсона

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич поки що не радить жителям повертатися до міста на тлі звільнення Херсона.

Про це Сєнкевич повідомив під час онлайн-брифінгу, передає УНІАН.

Міський голова заявив, що життя Миколаєва після звільнення Херсона з-під російської окупації не змінилося.

"На сьогоднішній день я продовжую говорити миколаївцям про те, щоб вони поки що не поверталися до Миколаєва. По-перше, через відсутність води. По-друге, через можливі обстріли", - сказав він.

За словами миколаївського міського голови, потрібно зрозуміти, наскільки зміниться безпекова ситуація, бо раніше Миколаїв російські окупанти обстрілювали з-під Херсона.

Сєнкевич зазначив, що очікує на можливі атаки окупантів на об`єкти критичної інфраструктури.

"Миколаїв обстрілювався дуже активно за весь час війни. В останні два тижні ці обстріли зменшилися", - заявив він і додав, що востаннє місто обстрілювали три дні тому, коли загинуло сім людей після обвалу п`ятиповерхової будівлі.

Сєнкевич зазначив, що відтоді можна почути вибухи на околиці міста, але в самому Миколаєві їх немає.

"Це пов`язано з тим, що нас обстрілювали з-під Херсона, з ракетних комплексів С-300. Зараз, я так розумію, що вони (окупанти) перекинули їх на лівий берег і там розгортають нову оборону й нові місця для нападу, тому зараз у нас поки що тихо", - пояснив мер.

Окремо він наголосив, що сьогодні в місті не працюють великі й середні підприємства.

"Головне сьогодні – це не підприємства, не їхні будівлі, а люди, які на них працюють. І якщо керівники цих підприємств готові гарантувати своїм людям безпеку, то вони можуть повертатися. Якщо ні, то, власне, запускатися ще, на мою думку, рано. Ейфорія від звільнення Херсона насправді є. Але давайте подивимося найближчим часом, яким чином розвиватимуться військові події на фронті, і тоді будемо розуміти щодо того, як далі діяти", - сказав Сєнкевич.

Нагадаємо, за словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, попри те, що Збройні сили України звільнили правий берег Дніпра на Херсонщині, загроза ворожих обстрілів Миколаєва все ще залишається.

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